En attendant le grand retour de Kim Clijsters en 2020, le circuit est sur le point de retrouver Tatiana Golovin. Les organisateurs du tournoi du Luxembourg, qui démarre le 12 octobre, ont confirmé la présence de la Française dans le tableau des qualifs.

Malgré sa présence sur les plateaux de France Télévisions, Tati avait disparu des courts depuis 11 ans à cause d’une maladie inflammatoire des articulations, une spondylarthrite ankylosante. La douleur est toujours présente.

Après 12 mois de réflexion, elle a activement préparé son retour depuis le début de l’été. Elle reste sur deux mois de travail foncier. À 31 ans, la maman d’Anastasia (4 ans) et de Constantin (2 ans) n’a plus joué un match officiel depuis mai 2008. À l’époque, Ana Ivanovic battait Dinara Safina en finale à Roland-Garros !

Même si elle était partie à la retraite à 20 ans, Tatiana Golovin avait eu le temps de grimper à la 12e place mondiale grâce, notamment, au gain de deux titres (Amelia Island et Portoroz en 2007) ainsi qu’un quart de finale à l’US Open en 2006.

La Française connaît bien les travées luxembourgeoises. Elle y avait déjà joué en 2004, 2006 et 2007. Elle n’a encore jamais franchi les quarts de finale.

Au rayon des invitations, une autre ancienne gloire a reçu un coup de pouce : Maria Sharapova. L’ancienne n° 1 mondiale russe, âgée de 32 ans, galère depuis son retour de suspension pour dopage. Elle n’est que 137e mondiale et il se murmure de plus en plus qu’elle est sur le point de ranger ses raquettes. Une diva en chasse donc une autre.