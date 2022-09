Entre le retour du Covid et une grippe plus virulente cette année, Marc Van Ranst craint une “twindémie”: “On doit se préparer à une double vague”

En moyenne en Belgique, 59 % des personnes de 65 ans et plus sont vaccinées contre la grippe, alors qu’une couverture vaccinale de 75% est nécessaire pour atteindre une protection optimale. Le virologue Marc Van Ranst rappelle l’importance de la vaccination auprès des groupes à risques afin de limiter l’ampleur d’une “twindémie”, soit une vague grippale et covid dans le même temps. D'ailleurs, l'épidémie grippale devrait être plus forte cette année en Belgique.