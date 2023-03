La baronne Myriam Ullens tuée par son beau-fils à Lasne, la sœur du tireur charge la victime: "Mimi a détruit notre famille"

À lire aussi

Lors de la fusillade devant le noble domaine de Lasne, le papa de Nicolas, le baron Guy Ullens de Schooten, qui avait épousé Myriam en secondes noces, a également été blessé d’une balle dans la jambe. Avant cela, Nicolas Ullens (58 ans) était dans la villa du Chemin de Bon Air dans la chic commune wallonne de Lasne où vit le couple bien connu du gotha belge. C’est là qu’une vive dispute a éclaté. Le couple devait partir et a prié le fils de quitter la maison. Lorsque quelques minutes plus tard, le couple a quitté le domaine dans une Golf, c’est Myriam qui conduisait. Nicolas a soudainement fait irruption avec sa voiture. Il a percuté la Golf et a sorti une arme. “J’ai entendu six fortes détonations”, raconte, toujours au Nieuwsblad, un voisin. Nicolas s’est ensuite rendu à la police. Lorsque celle-ci est arrivée sur les lieux, celle qu’on surnommait “Mimi” était morte dans la voiture. Son mari Guy, qui ne peut plus conduire après avoir été victime d’un AVC, était penché sur elle sous le choc.

Guy & Myriam Ullens de Schooten 20/10/2007 *** Local Caption *** ©PHOTONEWS

Aujourd’hui, Brigitte, la sœur de Nicolas et la fille unique de Guy Ullens, défend son frère. “C’est un homme très gentil. Il venait de devenir grand-père. Il devait partir en vacances avec sa famille. ”

“Mais ça a explosé mercredi”, poursuit-elle. “Notre famille a été ravagée pendant des années. Une seule chose comptait pour Myriam : elle voulait la fortune de la famille pour elle et nous ne comptions pas. Elle a même interdit à papa de rester en contact avec nous. Ces dernières années, l’état mental de papa s’est détérioré et elle en a profité. Elle venait de mettre en vente la maison de Lasne. Qu’allait-elle faire de cet argent ? Je ne sais pas, mais je suppose qu’elle le garderait pour elle. Myriam a creusé un fossé entre notre famille et papa. Cependant, nous avons toujours été une famille très proche. ”

Nicolas Ullens, un homme “gentil” ? Peut-être. Une personnalité trouble, certainement. Il a travaillé, comme agent secret, pour la Sûreté de l’État pendant de nombreuses années et a occupé un poste dans le département “contre-espionnage russe”. “Il était très hautain et se vantait parfois de sa richesse”, ont raconté d’anciens collègues toujours au Nieuwsblad. “A la Sûreté de l’État, il faut être discret et diplomate, mais il n’était pas comme ça. Il était une grande gueule, même face aux grands. C’est avec nous qu’il a aussi appris à tirer”.

En 2019, Ullens, qui avait également une agence immobilière, a accusé le vice-Premier ministre Didier Reynders de corruption. Il y a eu une enquête, mais Reynders n’a pas été poursuivi.

Ex-agent secret, il a ensuite lancé une chaîne YouTube où il a déversé diverses théories du complot contre l’État belge.

Le baron Guy Ullens, l’héritier de la Sucrerie de Tirlemont et autrefois propriétaire de Weight Watchers, a reçu une balle dans la jambe, mais selon sa fille, la blessure n’est pas grave. “Il a dû aller à l’hôpital, mais il est déjà chez lui. Il est bien conscient de ce qui s’est passé. C’est très difficile pour lui. Nous voulons être là pour lui en tant que famille. ” La victime Myriam Ullens était la fille d’un colonel de l’armée. Ils se sont mariés en 1999. Myriam avait deux enfants d’une précédente relation. Sa fille vit à Los Angeles et tient un blog de cuisine populaire, son fils vit à Paris et est un acteur accompli. Guy Ullens de Schooten a quatre enfants, trois fils et une fille. Son ex-épouse est décédée il y a quelques années.

Myriam Ullens était une femme d’affaires qui avait sa propre ligne de vêtements. En 2003, elle a vaincu un cancer du sein. Elle était aussi une femme de cœur ayant lancé de nombreuses actions philanthropiques.