Dès l’année prochaine, la Wallonie ouvre la porte à Uber et autres applications de taxis… mais certains détails du décret font grincer des dents

À cette heure, impossible d’utiliser en Wallonie la célèbre application Uber, ou une de ces concurrentes, comme cela se fait dans quantité de grandes villes européennes. Mais les choses devraient changer à partir de l’an prochain. Après Bruxelles et la Flandre, la Wallonie s’est doté d’un nouveau “plan taxi”. Un texte approuvé jeudi dernier et qui, comme dans les autres régions, rend possible l’arrivée des plateformes de transport, comme Uber, Heetch et Bolt.