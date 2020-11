Alors que les enchères ne font que commencer, des gens sont prêts à payer une fortune pour cet oiseau champion.

Les records chutent à nouveau dans les pigeonniers. Alors que la vente ne fait que commencer, le pigeon belge New Kim est d’ores et déjà devenu virtuellement ; mardi, le pigeon le plus cher jamais vendu à travers le monde.

New Kim, une jolie femelle, bat le précédent record de 1 252 000 euros atteint en 2019 par un autre pigeon belge, Armando, vendu par la famille Verschoot, d’Ingelmunster, à un magnat chinois de la construction !

(...)