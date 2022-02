État "mauvais payeur", trop d’administratif, on ne soigne personne : des médecins quittent le métier et ceux qui restent sont surchargés, retards à la clé.

Il est vice-président de l’Ordre des médecins. Il ne le sera plus à la fin du mois de mars. Philippe Boxho démissionnera. Le médecin légiste se consacrera exclusivement à sa fonction d’expert judiciaire, qu’il remplit à Liège : "Ces dernières années, ma charge de travail judiciaire a augmenté de cinquante pour cent. Je ne peux plus assumer pleinement les deux casquettes. Faire les choses à moitié, cela ne m’intéresse pas."

La cause de son overbooking ? "À Liège par exemple, en cinq ans, quarante pour cent des experts ont arrêté. Et ce type d’exode est généralisé à tous les arrondissements judiciaires. Résultat, les dossiers prennent du retard. Aujourd’hui, il faut minimum six mois pour qu’une expertise soit bouclée."