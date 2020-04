Cette baisse de la TVA à 6% sur les matériaux de protection essentiels constitue une victoire pour les socialistes francophones et flamands. “Nous avons mis la pression sur le ministre De Croo pour obtenir cette solution concrète pour le citoyen", déclare Hugues Bayet, député PS.

Le ministre des finances Alexander De Croo (Open VLD) a répondu positivement à la demande du PS et du SP.A de réduire la TVA pour les masques buccaux et les gels désinfectants de 21 % à 6 % d’ici lundi au plus tard.



“C’est une solution concrète pour que les citoyens et le personnel de première ligne puissent se fournir correctement pour être protégés”, se réjouit Hugues Bayet, député PS qui a porté le texte à la Chambre. “Le texte devait être voté hier/mercredi en plénière mais cela n’a pas été possible pour des raisons de timing. Nous avons mis la pression sur le ministre car il s’agit d’un enjeu essentiel. Le déconfinement commence lundi. Alexander De Croo a donné son accord et s’est engagé à prendre un arrêté royal pour réduire cette TVA et que la réduction soit effective lundi”.

Dès lundi, si les dispositions annoncées sont bien prises, la TVA sur tous les masques et autres protections sera donc 15 % moins élevée. “Auparavant, le gouvernement ne jugeait pas les masques essentiels car chacun devait rester chez soi. Mais les masques, blouses, charlottes et gels hydroalcooliques seront essentiels dans la période de déconfinement qui débute lundi. Nous souhaitions que cela soit gratuit. Cela n’a pas été possible", reprend Hugues Bayet. “Mais pour le citoyen cela fera une vraie différence de prix lors du début du déconfinement, dès ce lundi. Pour les pouvoirs publics également : prenez la Wallonie qui achète 20 millions de masques, à moins 15 % cela fait une grosse économie d’argent public. Cette réduction de la TVA n’est qu’une première étape, on veut aller plus loin avec un texte que porte Christophe Lacroix et qui propose un contrôle des prix avec l’intervention de l’Observatoire des prix.”