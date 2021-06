Une première en Belgique: Ecolo nomme Ihsane Haouach, une femme portant le voile, commissaire du gouvernement à l'égalité hommes femmes Belgique Adrien de Marneffe © D.R./BELGA

Sarah Schlitz (Ecolo), secrétaire d’Etat à l’égalité et à la diversité, a désigné Ihsane Haouach comme commissaire du gouvernement à l’égalité des femmes et des hommes. Certains y voient un symbole de la politique de "neutralité inclusive que porte Ecolo". Le parti s'en défend. "C’est une dame choisie par rapport à ses qualités, grâce à son CV costaud", précisant que "c ommissaire au gouvernement, c’est une fonction politique et pas un poste de fonctionnaire."