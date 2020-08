Ilse Uyttersprot a été retrouvée assassinée a annoncé Christoph D'Haese. "Avec horreur et incrédulité, je viens d'apprendre la mort d'Ilse Uyttersprot dans des circonstances dramatiques", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "J'ai entendu dire que l'auteur se serait dénoncé, mais les circonstances exactes feront l'objet d'une enquête plus approfondie par la police et le parquet dans les heures à venir".

L'ancienne bourgmestre d'Alost avait, pour rappel, accédé à une brève notoriété mondiale en 2011, époque où une vidéo de ses ébats dans un cadre privé circulait allègrement sur internet.