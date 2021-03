L’affaire avait fait grand bruit partout en Europe. Le 1er décembre dernier, nous vous annoncions en exclusivité que l’eurodéputé conservateur hongrois József Szájer avait été interpellé avec 25 personnes alors qu'il tentait de s'échapper d'une fameuse “lockdown partouze”.

Organisée dans le centre-ville de Bruxelles, cette orgie gay ne respectait aucune règle sanitaire mise en place à l'époque et avait fait le buzz chez nous et partout en Europe. Une scène qui avait coûté à József Szájer sa carrière politique notamment, lui qui avait été retrouvé par les forces de police alors qu'il tentait de s'échapper par la fenêtre de l'immeuble où se tenait cette "lockdown partouze".

Le jour en question, le 27 novembre, une équipe de télévision était présente avec la patrouille de police qui a pris en charge cette arrestation peu commune.

Ce jeudi 25 mars, à 22h, la chaîne flamande VTM diffusera dans sa célèbre émission “Flikken BXL” des images exclusives de l'interpellation du désormais ancien eurodéputé hongrois. Un teasing a d'ailleurs déjà été dévoilé sur le site de la chaîne ce mercredi .

On peut y voir le politicien hongrois en train de se faire interpeller au bas d'un immeuble en étant vêtu d'un training et d'un bonnet sur la tête. L'organisateur de la soirée est également visible dans ce reportage . On peut le voir narguer la police en faisant des signes à la caméra en étant assez dévêtu. Ce dernier avait d'ailleurs porté plainte contre la police quelques jours après son interpellation, accusant la patrouille d'avoir utilisé des propos homophobes lors de son entrée dans l'appartement où se déroulait la soirée.