Facebook va supprimer l’une de ses fonctionnalités sur Messenger

À partir du 28 septembre 2023, il ne sera plus possible d’envoyer et de recevoir des SMS via l’application Messenger. En effet, lors de la prochaine mise à jour de l’application sous Android, cette fonctionnalité n’existera plus comme expliqué sur la page officielle. "Si vous utilisez Messenger comme application de messagerie par défaut pour les textos sur votre appareil Android, veuillez noter que vous ne pourrez plus utiliser Messenger pour envoyer des textos et recevoir ceux envoyés par votre réseau mobile après la mise à jour de l’application à partir du 28 septembre 2023", peut-on lire.