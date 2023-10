Feu vert du gendarme britannique de la concurrence au rachat d'Activision par Microsoft

Il s'agit de l'opération la plus importante de l'histoire du géant américain des logiciels, mais aussi de la plus grosse opération jamais réalisée dans le secteur des jeux vidéo. Elle doit aider Microsoft à se renforcer dans le "gaming" et permettre à sa console à succès de rivaliser avec la PlayStation de Sony.

Microsoft avait soumis il y a un mois à l'autorité britannique une version amendée de son projet de rachat sur Activision Blizzard, espérant enfin son feu vert après un refus en avril.

Dans la foulée, le 22 septembre, la CMA avait déjà annoncé qu'elle donnait un feu vert provisoire au nouvel accord de rachat par le géant de l'informatique. Elle avait alors encore quelques "préoccupations résiduelles limitées" sur cette fusion, pour lesquelles Microsoft "a proposé des solutions". L'autorité britannique de la concurrence avait ensuite ouvert une consultation jusqu'au 6 octobre sur les modifications proposées.

Dans la nouvelle version de son projet, Microsoft prévoyait notamment des cessions notables sur les droits de jeux en ligne d'Activision Blizzard -dont ceux des succès planétaires "Call of Duty" et "Candy Crush"- qui vont être vendus au français Ubisoft. Cette démarche répond en effet aux problèmes de concurrence soulevés, estime la CMA, selon qui l'accord préservera des prix compétitifs et de meilleurs services.