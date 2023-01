Ne soyez jamais trop absorbés par l’écran de votre smartphone : regardez cette jeune femme échapper au pire

On a tous le même réflexe, et il est bien humain : dès qu’il s’agit de patienter, on dégaine notre smartphone et on scrolle. Une activité parfois très immersive, de surcroît avec des écouteurs (qui coupent encore davantage le lien entre l’utilisateur et son environnement). Il faut veiller à ce qu’elle ne le devienne pas trop, surtout dans l’espace public.