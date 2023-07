Elle provoque une immense boule de feu dans sa cuisine en commettant cette erreur que beaucoup de cuisiniers amateurs sont susceptibles de reproduire

Si jeter de l’huile sur le feu n’est pas des plus sages, il y a pire : jeter de l’eau sur de l’huile en feu ! Le réflexe, humain, est compréhensible. Sur un feu d’huile dans une casserole, notre logique pourrait laisser penser qu’il serait sage d’y verser de l’eau pour calmer le feu. Bien au contraire : sur une huile qui bout à 100 degrés, l’eau va très rapidement passer à l’état de gouttelettes qui vont pousser l’huile hors du récipient (eau et huile ne se mélangent pas, c’est bien connu), en engendrant un phénomène de projection de liquide brûlant et de potentielle explosion, qu’a expérimentée cette malheureuse habitante de Brookland dans l’Arkansas il y a quelques jours.