Quand un TikTokeur belge s'incruste en direct sur le plateau de la Star Academy et fait "la danse du poulpe" (VIDEO)

Avec plus de deux millions d'abonnés sur TikTok, Dylhan Fat figure au Top 3 des TikTokeurs belges les plus suivis sur le réseau social. Le jeune belge a été invité à se rendre dans les coulisses des studios de la "Star Academy" pour le grand prime de TF1. Mais le Belge ne s'est pas arrêté là...

Alors que les candidats 2.0, Ahcène, Julien et Amisse, se représentaient devant le public et les professeurs pour garder leur place dans l'aventure, Dylhan Fat était en effet dans les coulisses pour rencontrer le dj, producteur et chanteur Mosimann. Et lorsque l'hymne de cette nouvelle saison (composée par le gagnant de la Star Ac' 7) aété interprété par les élèves, le célèbre TikTokeur s'est glissé derrière le DJ afin d'esquisser ses plus beaux pas de danse, aux côtés de l'ancien Quentin Mosimann (devenu Mosimann et qui lui sort un comique "tu vas niquer ma prestation") et de Nikos Aliagas. Une vidéo qui fait le tour de la Toile depuis samedi.

Comédien et humoriste, il s'était déjà illustré sur scène lors du festival du rire de Liège l'année dernière (Voo Rire)