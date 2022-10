Accueil Medias Musique Mosimann, compositeur du nouvel hymne de la Star Academy: “La boucle se boucle” Le DJ, producteur et chanteur a composé le nouvel hymne de la Star Academy. Rencontre. Pierre-Yves Paque ©© Bernard Demoulin

À l'heure où TF1 a dévoilé les premiers visages de la nouvelle promotion de la Star Academy, La DH et LN24 ont reçu Mosimann, gagnant de la saison 7 de l'émission et ex-coach de The Voice Belgique, aujourd'hui âgé de 34 ans. "La sortie de la Star Ac' était difficile mais exceptionnelle, assure celui qui sera à l'Olympia le 5 novembre prochain...