Voitures de sociétés: 7 commandes sur 10 sont des SUV électriques

C'est du moins le constat opéré par Arval, qui peut se targuer de proposer au leasing plus d’un million de véhicules à travers le monde.

Depuis quelques années, les SUV connaissent un véritable engouement auprès des automobilistes, faisant ainsi partie des meilleures ventes sur le marché en Belgique. Depuis quelques mois, l'électrique est aussi en plein essor. Surtout auprès des sociétés, des incitants fiscaux gouvernementaux ayant été mis sur place pour que 100% des véhicules nouvellement immatriculés, après 2026, ne rejettent plus aucune émission de gaz à effet de serre.



Combinez les deux et vous aurez le meilleur des commandes auprès des entreprises de leasing, selon le groupe Arval, une société de leasing qui peut se targuer de proposer plus d'un million de véhicules à travers le monde.

"En dépit des délais de livraison de nouveaux véhicules, toujours plus longs en raison de la pénurie des semi-conducteurs et des répercussions de la guerre en Ukraine sur les stocks de matières premières, la voiture de société demeure une composante appréciée de la rémunération des travailleurs, estime-t-on chez Arval. L’analyse des commandes de voitures passées par les clients d’Arval pour leurs collaborateurs, au cours du premier semestre de 2022, révèle qu’à court terme de nombreux véhicules SUV électriques feront leur apparition sur les routes belges."

Le classement est implacable : sur les dix véhicules les plus commandés en Belgique par des sociétés auprès d'Arval, sept sur dix sont des SUV électriques. Sur les dix véhicules les plus commandés, neuf sont munis d'une motorisation électriques, hybride ou full électrique. Best-seller depuis des nombreuses années, la Volkswagen Golf, munie d'une motorisation thermique, offre quand même une belle résistance en s'accrochant à une deuxième place.

©Arval

"Sept véhicules du top 10 sont des SUV électriques, confie ​Yves Ceurstemont, d' Arval Consulting. La fiscalité motive largement le choix du moteur électrique, et les constructeurs scrutent minutieusement les souhaits du grand public à l’échelle mondiale. Cette dernière décennie, la prédilection pour les SUV est devenue évidente. C’est la raison pour laquelle les premiers modèles break électriques qui auparavant avaient la cote auprès des conducteurs de voitures de société ne sont produits que maintenant."

Les plug-ins hybrides dans le top 10 sont également des SUV. Pourtant, le conducteur ne peut rouler que 20 % de son temps en non électrique s’il veut limiter les frais pour l’entreprise. Ce type de motorisation n'est donc intéressante que pour une poignée d'automobilistes. "Actuellement, il n’y a encore aucune analyse de profil de conduite, et le conducteur ne recharge pas encore systématiquement son véhicule plug-in hybride. D’un point de vue purement scientifique, les SUV sont généralement contre-productifs en termes de conduite écologique et d’autonomie, en raison de leur forme ; c’est aussi pour cette raison que la Golf Volkswagen est si populaire auprès de ceux qui n’ont pas la possibilité d’opter pour un véhicule électrique. Cette voiture offre une résistance à l’air moins importante qu’un SUV comparable, ce qui permet de réduire les émissions de CO2."