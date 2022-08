Le SUV Toyota Yaris Cross se met au sport

Toyota lance une nouvelle finition GR Sport de son petit SUV basé sur la Yaris. Au programme, une apparence plus dynamique et un châssis retouché, avec toujours une motorisation hybride sous le capot.

Depuis qu'il est apparu sur la Supra, le blason GR (pour Gazoo Racing, département course du constructeur) n'en finit pas de se déployer sur la gamme Toyota. Mais attention à bien faire la différence entre le "GR", marque de fabrique des modèles sportifs comme la GR Supra, la GR86 ou encore la Yaris GR, et "GR Sport" qui désigne une finition d'allure sportive sur les autres modèles.

©Toyota

C'est bien de cette dernière dont il est question sur le SUV Yaris Cross. Le style se voit donc dynamisé par les nouvelles grilles à l'avant, un imposant pseudo-diffuseur dans le pare-chocs arrière, et de grandes jantes bicolores ; le tout rehaussé de badges GR Sport. Une nouvelle teinte Dynamic Grey s'ajoute également au nuancier, contrastée ou non d'un toit de couleur noire. A bord, les surpiqûres rouges sur la sellerie, le volant et le levier de vitesses assurent le show, tandis qu'un logo GR Sport est embossé dans les appuie-têtes.

©Toyota

Le comportement routier sera dynamisé par des suspensions raffermies et une direction recalibrée. En revanche, aucun gain de puissance à signaler pour le moteur 1.5l hybride, seule offre mécanique proposée. Il faudra donc se satisfaire des 115 chevaux, associés aux seules roues avant motrices et à la boîte de vitesses CVT.

Le Toyota Yaris Cross GR Sport sera disponible dès ce mois de septembre, à partir de 37.470€.