Essai auto Toyota Corolla Cross : Complément d’offre pour les familles

Toyota a estimé qu'il y avait désormais un écart suffisant entre le C-HR et le Rav4 pour y glisser un nouveau modèle : le Corolla Cross . Comme son nom l'indique, il dérive de la Corolla dont il reprend la base technique, et y ajoute un look de SUV dans l'air du temps. Bon, ce n'est sans doute pas le SUV le plus stylé du moment,...