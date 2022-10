Si Peugeot compte déjà dans sa gamme des moteurs électriques et hybrides rechargeables, la marque ne proposait en revanche pas d’intermédiaire avec les motorisations thermiques. Un vide qui sera comblé dès 2023 avec l’arrivée du premier moteur hybride de la marque.

Enfin un moteur hybride pour Peugeot, et bientôt l’ensemble du groupe Stellantis.

Bon, ne nous emballons pas trop, il s’agit toujours d’un moteur à hybridation légère. C’est-à-dire doté d’un système électrique 48V prévu pour assister le moteur essence dans les phases de roulage à faible vitesse, voire de rouler durant 1 km en mode tout-électrique.

Ce nouveau moteur développera 136 ch et devrait permettre une réduction de 15% de la consommation et des émissions de CO2 par rapport à l’actuel 1.2 Puretech 130. Il sera associé d’office à la boîte de vitesse automatique à double embrayage et huit rapports.

Les SUV Peugeot 3008 et 5008 seront les premiers à en bénéficier en début d’année prochaine.