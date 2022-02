C’est une des conséquences logiques de la diminution globale de la surface de nos habitations : les baignoires désertent nos salles de bains au profit des douches, qui deviennent quant à elles de plus en plus sophistiquées et luxueuses. "Dans les grandes habitations où traditionnellement il y avait plusieurs salles de bains avec baignoire, les propriétaires n’en gardent généralement qu’une pour la relaxation et remplacent les autres par une douche. Dans les habitations moins grandes, on n’en trouve quasiment plus : les baignoires ont tendance à disparaître totalement pour céder leur place aux douches", observe l’entreprise de rénovation et de construction Atelier Thomquin.

"Les douches, c’est 80 % de nos demandes. Et la tendance se confirme année après année depuis 2005. On le constate pendant nos installations, les espaces salles de bain et cuisine ont tendance à rétrécir donc les équipements sont pensés en conséquence", poursuit-il.

L’argument environnemental n’est pas non plus étranger au phénomène. "Les douches ont évolué pour devenir plus confortables tout en évitant la surconsommation d’eau. De plus en plus de grandes marques proposent des modèles écologiques qui permettent de réaliser des économies intéressantes", précise-t-il.

Certaines douches sont par exemple équipées de robinets thermostatiques qui permettent aux utilisateurs d’obtenir directement de l’eau à la température souhaitée sans avoir à gaspiller des litres d’eau froide préalablement.

Des pommeaux de douche permettant de connaître en direct le nombre de litres d’eau utilisés et avertissant les utilisateurs en cas de surconsommation ont également fait leur apparition sur le marché.