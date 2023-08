Testachats et Mega s’allient pour proposer un contrat d’énergie intéressant: que vaut réellement cette offre?

Fin mai, c’est même un partenariat qui a été conclu avec Mega pour un achat groupé d’énergie. “Nous avons donc profité de cette situation pour faire jouer la concurrence entre les fournisseurs. Désormais, avec Mega, nous pouvons vous proposer un contrat d’énergie fixe ou variable, à un tarif avantageux. Pas besoin d’être membre de Testachats pour participer : l’action est ouverte à tous les consommateurs”, annonçait Testachats.

En pratique, un achat reste évidemment un bon plan, surtout pour un contrat fixe. De plus, Mega se positionne comme le fournisseur le moins cher pour la plupart des profils des consommateurs. Et si ce n’est pas le moins cher, l’offre n’est jamais trop éloignée de la meilleure. De plus, l’offre “Mega Group green flex” fait partie des moins chères sur le marché.