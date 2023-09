Mega se veut optimiste sur vos prochaines factures de gaz et électricité : “Les marchés se sont stabilisés, les fournisseurs aussi”

Il évoque aussi le partenariat lancé avec Test-Achats. “C’est une belle carte de visite d’avoir été choisi par Test-Achats, souligne-t-il. Cela prouve que nous pouvons toujours promettre les prix les plus bas, mais aussi que la qualité des services est au rendez-vous.”

La situation est donc redevenue respirable pour les fournisseurs d’énergie. “C’est un message important à donner aux consommateurs : les marchés du gaz et de l’électricité se sont stabilisés, les fournisseurs aussi, avec le retour des contrats fixes. La majorité de nos clients sont repassés au fixe ces dernières semaines, cela montre la stabilisation du marché.”

De là à parler de bonnes nouvelles pour l’hiver, il ne faut tout de même pas s’enflammer. “On est sur un marché qui reste volatil, avec une guerre aux portes de l’Europe, convient-il. Mais on a retrouvé une stabilité depuis un bon six mois qui permet de relancer la machine de la croissance, le contexte est bien plus positif qu’en 2022. Le marché cherche toujours son point d’équilibre, mais les sources d’approvisionnement sont beaucoup plus diverses qu’avant. Nous étions en Belgique trop dépendants de la Russie et de la Norvège, et cela a changé. De plus, les réserves sont bien remplies et la demande a baissé de 15 à 20 %.”

Un contexte qui relance aussi les investissements. Pour ses 10 ans, Mega vient d’attaquer le marché néerlandais. Une nouvelle qui n’aura pas d’impact direct sur les clients belges, “mais de nouvelles fonctionnalités vont arriver pour les clients belges”, promet-il.