Cent mille nouveaux emplois créés en Belgique en 2022, un record: "Malgré la guerre, l'économie a quand même été excellente"

Malgré la crise, 100.000 nouveaux emplois ont été créés en Belgique en 2022, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis 70 ans. Ce record est principalement dû au premier semestre de l'année et au secteur tertiaire, écrivent lundi De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et het Belang van Limburg.