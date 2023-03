Mais c'est quoi ces abdos qui garantissent une silhouette sans se casser le dos et sans transpirer ? " Les techniques issues de la gym hypopressive du professeur belge Marcel Caufriez ne sont pas des miracles", établit d'emblée Joëlle Bildstein qui a lancé la méthode holistique et posturale The Belly Lab, inspirée de cette technique qui va "du bas vers le haut et non l'inverse". "Mais ces mouvements associés à la respiration et à un travail de posture vont engager le diaphragme et le muscle transverse. Celui-ci est une sorte de gaine que nous avons naturellement autour de l'abdomen qui encercle notre colonne vertébrale. Il est très puissant, décrit-elle. C'est en travaillant uniquement ce transverse, qu'on peut espérer un jour avoir un ventre plus plat, et aussi se reconnecter avec son ventre."

Or, on le sait bien maintenant, le ventre (connecté à l'intestin) est la partie du corps la plus mal-aimée des femmes et pourtant, "c'est notre 2e cerveau", entend-on, le réceptacle de toutes nos émotions, de tous nos maux. En découvrant tout cela, la sportive révise son mode de vie et met peu à peu en place une approche corporelle originale qui prend en considération la santé globale des femmes qui passe par un ventre apaisé.

Dans son livre "Mieux dans son ventre - Mieux dans sa tête - La méthode The Belly Lab" aux Editions de L'homme, elle décrit cette méthode qui lui a changé la vie, lui faisant retrouver un ventre apaisé, une respiration en conscience, un plancher pelvien fort. On y retrouve des recettes et l'histoire de vie de cette sportive trop addict dont le ventre malmené, sacrifié, s'est désormais apaisé. Depuis 2012, des milliers de femmes ont suivi sa méthode !

Il y a cependant une routine à respecter : quinze minutes d’exercices par jour, tous les jours, une alimentation qui doit suivre, travailler sa respiration… Mais s’il n’y a pas de miracle, il y a une magie : la connexion retrouvée avec nous-même.