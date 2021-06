L’humoriste du Grand Cactus et la politique Muriel Targnion sont ensemble depuis deux mois et agitent la planète people. “Mais elle est à des kilomètres de la réputation qu’on peut lui faire”

"On s’est rencontré via un ami en commun mais on ne se connaissait pas du tout, nous glisse le Liégeois Martin Charlier au sujet de son nouvel amour qui n’est autre que la très connue bourgmestre de Verviers. Le plus marrant est qu’on se connaissait par personne interposée… bien que je me suis rendu compte que je la connaissais plus qu’elle ne me connaissait. Ce n’est pas qu’elle n’aime pas l’humour, car elle rigole beaucoup, mais c’est plutôt la télé qui n’est pas son truc. Elle ne la regarde jamais. La seule image qu’elle avait de moi est celle de mon personnage Kiki L’innocent, supporter du Standard. Et j’ai appris après qu’elle croyait vraiment que j’étais supporter et que j’étais un vrai baraki (sourire) ! Je lui ai dit : ‘mais non, c’est parce que je suis à ce point bon acteur que j’arrive à te le faire croire (sourire !)’”

Tous deux fans du Standard et du football en général (les Diables rouges), Martin Charlier -que l’on reverra bientôt en spectacle mais aussi en Kiki L’innocent avec Jérôme de Warzée lors de l’Euro 2020- n’en revient toujours pas de ne l’avoir jamais croisé vu qu’ils sont originaires de la même région. C’est donc finalement la période Covid qui y aura aidé. “Cela fait une dizaine d’années que je suis un peu connu et que je tourne dans les salles de l’arrondissement de Verviers, nous confesse l’humoriste du Grand Cactus de la RTBF. J’ai circulé dans pas mal d’événements, c’est donc incroyable qu’on ne s’est jamais croisé ni jamais été présenté officiellement l’un à l’autre. Je sais juste qu’on était sur le même site lorsque le tour de France a démarré de Verviers en 2017, mais sans se croiser.”

Quel a été le déclic entre vous ?