Céline sauve-moi ! : dès mon arrivée dans les Anges 11, je me suis retrouvée à défendre une des candidates qui se faisait harceler par toute la bande ", nous confie Céline Morel, ancienne candidate de la célèbre téléréalité diffusée sur NRJ12. Voilà qui fait écho au scandale de harcèlement mis en lumière depuis quelques jours. " Ils se sont alors tous ligués contre moi. Je me suis sentie isolée, personne ne voulait me côtoyer. On m’a sorti des insultes très violentes et on a menacé de s’en prendre à moi physiquement. Un candidat s’est même jeté sur moi pour me frapper. C’est le parrain des Anges qui a dû se mettre entre nous. " Elle ajoute qu’une autre candidate l’a un jour "menacée de prendre un tabouret et de me l’éclater à la gueule".

Même son de cloche du côté de la chanteuse Sarah Van Elst (The Voice France, La légende du Roi Arthur), ex-candidate de la saison 10 des Anges qui se déroulait à Los Angeles, devenue l’amie de Céline Morel suite à cela. "J’étais seule, je n’avais pas d’amis dans l’émission, personne ne voulait s’asseoir à côté de moi ", balance celle qui dénonçait ce harcèlement depuis trois ans déjà. "C’est ça le harcèlement : l’isolement et les moqueries. J’étais la seule à parler anglais, j’ai donc toujours aidé les autres candidats. Et pourtant, on me retournait de la méchanceté gratuite. J’y suis allée pour faire de la musique, il y a donc des choses que je n’ai pas voulu faire. Comme leur ‘sexy ménage’, explique la rebelle de la bande. Je ne suis jamais rentrée dans ce piège-là. J’ai toujours été fidèle à qui j’étais, ne pas être un mouton qui dit amen à tout ce que la production ou les autres candidats voulaient qu’on fasse...