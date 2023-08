À lire aussi

Du côté de Bruxelles, vous pourrez trouver des tickets à quatre euros dans les cinémas Stockel de Woluwe-Saint-Pierre jusqu’au 5 septembre. Une petite épargne puisque les places sont normalement à 8 euros. Jusqu’à la même date, les cinémas Ciné Centre de Rixensart font la même promotion, vous permettant d’épargner trois euros. Le cinéma l’Etoile à Jodoigne présente également la même ristourne jusqu’au 27 août inclus.

De leur côté, les plus gros cinémas vont aussi faire un geste à l’occasion des We Love Cinema Days qui se dérouleront du 20 au 23 septembre. Les tickets seront alors vendus à six euros dans les cinémas UGC, Kinépolis, Cinescope, Imagix et Pathé.

Alors faites vos réserves de pop-corn !