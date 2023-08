Dune 2, le film le plus attendu de cette fin d’année, reporté à 2024 : que restera-t-il à voir en salle ces prochains mois ?

Les effets de la grève qui paralyse Hollywood vont en effet se faire durement sentir ces prochains mois. Les stars n’étant plus autorisées à assurer la promotion des blockbusters, les studios les reportent les uns après les autres pour éviter un box-office mièvre de nature à leur faire perdre des centaines de millions de dollars. Sony avait donné le ton, en déplaçant à 2024 ses deux prochains “poids lourds”, Kraven the Hunter et la suite de Ghostbusters Afterlife. Amazon a suivi le mouvement avec Challengers, une romance épicée destinée à faire passer Zendaya des rôles d’adolescente à ceux de femme.

Manque de chance pour la comédienne aux 185 millions de followers sur Instagram : Warner Bros. discovery ne veut pas non plus courir de risque avec Dune 2 (dont elle partage l’affiche avec Timothée Chalamet). Le long métrage de Denis Villeneuve, incontestablement le film le plus attendu de la fin de l’année, est déplacé du 20 décembre 2023 au 15 mars 2024. Une catastrophe pour les exploitants de salle : le premier volet avait réalisé une des plus grosses recettes de l’après-pandémie, en 2021.

Des rumeurs de déprogrammation aussi pour Disney

Même s’il ne s’agit pour l’instant que de rumeurs, il se chuchote dans la presse spécialisée que Disney envisagerait aussi de déprogrammer Wish (prévu le 22 novembre), le film d’animation sur le monde des souhaits destiné à devenir le nouveau phénomène du type La reine des neiges, ainsi que Magazine Dreams (sur le monde du culturisme, prévu le 8 décembre), Poor Things (avec Emma Stone, Mark Ruffalo et Willem Dafoe, programmé le 28 septembre) et/ou Next Goal Wins (la nouvelle folie de Taika Waititi sur un entraîneur qui reprend l’équipe de football du Samoa, prévue pour le 17 novembre).

Les sorties attendues avant la fin de l’année

Avec tous ces retraits, quelles sont les grandes sorties encore annoncées avant 2024 ?

Equalizer 3 (30/8). Denzel Washington s’attaque cette fois à la mafia en Italie. Cela va saigner.

Anatomie d’une chute (30/8). La Palme d’or suffira-t-elle pour attirer le public en grand nombre ? On peut en douter.

Visions (6/9). Un thriller qui flirte avec l’érotisme et le cauchemar, avec Diane Kruger et Mathieu Kassovitz.

After : Chapitre 5 (13/9). La suite de l’interminable romance mielleuse entre Tessa et Hardin.

Mystère à Venise (13/9). Après Le crime de l’Orient-Express et Mort sur le Nil, Kenneth Branagh ajoute une aventure d’Hercule Poirot à sa filmographie.

Le créateur (27/9). La guerre est déclarée entre les humains et l’intelligence artificielle.

La Pat' Patrouille : la super patrouille (4/10). Un film d’animation destinée à toute la famille.

Expand4bles (11/10). Sylvester Stallone, Jason Statham et Dolph Lundgren vont de nouveau massacre à tout va en s’attaquant à un trafiquant d’armes.

Killers of the Flower Moon (18/10). Martin Scorsese réunit Leonardo DiCaprio et Robert DeNiro dans une enquête sur des meurtres longue de 3 h 26.

The Marvels (8/11). La suite de Captain Marvel, toujours avec Brie Larson en sauveuse du monde.

The Hunger Games : The Ballad of Songbirds and Snakes (15/11). La prequel de la saga à succès, centrée sur la jeunesse du futur président Snow, avec Rachel Zegler mais sans Jennifer Lawrence.

Napoléon (22/11). Ridley Scott promet une description sans complaisance du “petit caporal” incarné par Joaquin Phoenix.

Wonka (13/12). La jeunesse de Willy Wonka (Timothée Chalamet) avant qu’il n’ouvre la chocolaterie qui fera tant rêver Charlie.

Aquaman and the Lost Kingdom (20/12). Déjà reportée à de multiples reprises, cette suite peu attendue, emmenée par Jason Momoa et Amber Heard, n’a, étrangement, pas été déplacée en même temps que Dune 2 par le studio Warner Bros. Discovery.

Peu de gros événements incontournables dans tout ça. Et des déprogrammations pourraient encore survenir si la grève s’éternise.