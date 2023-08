Philippe Garrel accusé par cinq femmes d'agressions sexuelles: “Je ne peux pas faire le film si je ne couche pas avec toi”

Un nouveau scandale éclabousse le cinéma français. Quatre comédiennes (Anna Mouglalis, Clotilde Hesme, Marie Vialle et Laurence Cordier) et une cinquième, anonyme, accusent le cinéaste Philippe Garrel d’agressions sexuelles et de tentatives de les embrasser sans leur consentement, dans une enquete révélée par Médiapart. A Marie Vialle, il aurait déclaré ceci: “Je ne peux pas faire le film si je ne couche pas avec toi.”