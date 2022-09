Alizée et Elsa Bois, deux sœurs sur le parquet

Le compte à rebours a commencé. Plus que quelques jours avant le retour de Danse avec les stars sur TF1. Cette saison encore, douze stars vont tout donner afin de mettre le feu sur le parquet. Parmi elles, on retrouve David Douillet, Anggun, Julie Pietri, Clémence Castel ou encore Billy Crawford. Chacune d'entre elles va être accompagnée d'un danseur professionnel qui aura la tâche de leur apprendre les chorégraphies les plus folles et surtout de les écouter et les épauler dans cette aventure hors du commun.

Si certains manquent à l’appel cette saison (Denitsa Ikonomova, Christian Millette ou encore Maxime Dereymez), plusieurs danseurs phares du programme seront bel et bien présents sur le parquet, de Katrina Patchett à Christophe Licata en passant par Anthony Colette, Candice Pascal, Fauve Hautot, Jordan Mouillerac et Elsa Bois.

Trois chorégraphes rejoindront l'équipe : Pierre Mauduy, coach sportif de 26 ans qui a remporté Qui dansera avec les stars ? sur MyTF1 et Calisson Goasdoué, participante de Qui dansera avec les stars ? et deuxième dauphine de Miss Île-de-France. La troisième danseuse à intégrer le programme est Alizée Bois, la sœur d'Elsa Bois, ancienne partenaire de Michou. Passionnée de danse depuis son plus jeune âge, la jeune femme a gagné La France a un incroyable talent en 2010 alors qu'elle n'avait que 8 ans.