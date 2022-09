"Je n'ai jamais vu et je n'ai jamais goûté un gâteau comme ça en 11 ans!": Cyril Lignac bluffé par la réalisation d"une candidate dans "Le Meilleur Pâtissier"

Prêts? Pâtissez ! Ce lundi, la onzième saison du Meilleur Pâtissier a démarré sur RTL-TVI. Seize candidats sont arrivés devant la longue tente blanche installée dans le jardin du Château de Neuville à Gambay. Ceux-ci vont être départagés lors d'une série d'épreuves car, à l'issue de cet épisode, seuls 14 candidats gagneront leur ticket pour la suite de l'aventure.

Huit candidats ont, dans un premier temps, embarqué pour Chocoland. Leur mission : réaliser un gâteau au chocolat qui les représente. Chacun a donc fait travailler son imagination pour se démarquer dès la première épreuve. Si certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu avec des réalisations étonnantes, d'autres n'ont pas vraiment brillé. On pense notamment à Hervé et son maillot de Marseille ou encore Sébastien et sa bouteille de vin. De son côté, Adelina, la candidate belge de cette saison, a raté le sac en trompe l'oeil qu'elle souhaitait présenter au jury. Heureusement, son dessert n'a pas déplu aux papilles de Cyril Lignac et Mercotte. A la fin de l'épreuve, Vanessa, Cléo, Alicia et Karel ont été qualifiés pour la suite.

Framboise, fruit de la passion ou encore fraises, huit autres candidats ont été mis au défi de réaliser un gâteau aux fruits qui les représente lors de leur voyage au Royaume des fruits. Petit-déjeuner en trompe l'oeil ou encore drapeau de golf, ici aussi, les pâtissiers amateurs ont fait parler leur créativité. Sébastien, Nils, Benjamin et Justine embarquent dans le paquebot Meilleur Pâtissier.

Place désormais à la première épreuve créative de la saison. Six cartes d'embarquement pour la suite du concours sont encore à délivrer. Pour en obtenir une, les candidats non-sélectionnés lors des épreuves précédentes devront réaliser un dessert autour de leurs vacances préférées. Roadtrip, week-end en amoureux ou safari, "Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles", demande Cyril Lignac en reprenant les paroles de Charles Aznavour. Lors de la dégustation, les candidats ont fait voyager le jury de Rio à Hawaii en passant par Santorin. L'escale à Bora Bora de Najoua est toutefois sortie du lot. La conseillère en affaires étrangères a proposé à Cyril Lignac et Mercotte d'explorer les fonds marins grâce à la gelée qui entourait son gâteau. Une réalisation très originale. "C'est la première fois que je vois un gâteau comme ça", s'exclame Cyril Lignac, épaté. "On voit le rocher, la végétation, les vagues et le gâteau à l'intérieur. C'est dingue." Mercotte ajoute: "L'effet gelée, c'est incroyable!" Après dégustation, les jurés sont conquis. "Je n'ai jamais vu et je n'ai jamais goûté un gâteau comme ça en 11 ans!", lance Cyril Lignac.

Sans surprise, Najoua a obtenu sa carte d'embarquement, comme Adelina, Franklin, Manon, Hervé et Sébastien. Mais alors que Wiggins et Carine pensent quitter la tente après seulement une semaine sous la tente, Marie Portolano leur annonce qu'elles pourront peut-être regagner leur place dans le concours et ce en participant à une compétition parallèle dans "la cuisine secrète", grande nouveauté de cette saison. Surprise par cette annonce, les deux femmes se sont affrontées en face-à-face à l'abri des regards dans le parc du château. Duel de la semaine: reproduire un motif animalier. Qui de la chouette de Carine ou du poisson de Wiggins sortira vainqueur du face-à-face? Pour départager les deux candidates, Cyril Lignac et Mercotte ont été rejoints par le chef pâtissier Christophe Renou. A l'issue de cette épreuve secrète, c'est Wiggins qui est choisie pour rester dans l'aventure. La semaine prochaine, la jeune femme affrontera dans un nouveau défi le prochain éliminé. De son côté, Carine est définitivement éliminée du concours.