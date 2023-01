Retour de "Nouvelle Star": qui sont les artistes à avoir fait carrière après leur participation à l'émission?

Parmi eux, le Liégeois Jonatan Cerrada qui a remporté la toute première saison du télécrochet en 2003. Après le tube Je voulais te dire que je t’attends et d’autres morceaux et albums, le Belge part vivre à Bali où il rencontre également le succès en tant que chanteur. De retour depuis peu, l’homme est maintenant père de famille et donne des cours de chant dans une école de comédie musicale bruxelloise.

Les saisons suivantes ont fait le plein de “nouvelles stars”. Du télécrochet à succès naîtront les carrières de Christophe Willem (gagnant de la saison 4), Amel Bent (candidate de la saison 2) ou encore Julien Doré (gagnant de la saison 5), artistes aux millions d’albums vendus. En 2007, ce dernier avait toutefois bien failli ne pas participer du tout à Nouvelle Star puisqu’il avait, dans un premier temps, refusé de chanter devant le jury sans son ukulélé et était sorti de la salle d’audition bredouille. Heureusement, sous les conseils de Virginie Efira, présentatrice de l’émission, il a fait machine arrière et a totalement bluffé le jury.

Julien Doré, shooté par La DH au festival Les Ardentes, en 2017. ©©JC Guillaume

Un an après Julien Doré, c’est Ycare qui se faisait remarquer dans le télécrochet. Sans le remporter contrairement à l’interprète du Lac. Depuis le chanteur a fait son chemin et notamment sorti le single D’autres que nous en duo avec Axelle Red en 2019. Candidate de la saison 7, Camélia Jordana fait, elle aussi, partie des artistes qui ont le vent en poupe. Elle sera d’ailleurs bientôt à l’affiche d’Irrésistible, une nouvelle série signée Disney +.

Camelia Jordana, au Brussels Summer Festival, il y a plus de 10 ans déjà.

De son côté, Isabelle Ithurburu, candidate de la saison 5, a, elle, totalement fait un trait sur la chanson pour se consacrer au journalisme sportif.