Un visage bien connu de la RTBF à la présentation de la météo

En novembre dernier, Daniela Prepeliuc annonçait son départ de la météo de la RTBF après trois ans de collaboration. Et ce pour se consacrer à d’autres projets qu’elle garde encore secrets pour le moment. La femme de Quentin Warlop a toutefois continué à faire la pluie et le beau temps jusqu'à la fin du mois de novembre et a présenté Quel temps ! jusqu'à la fin du mois de décembre.