Beaux chiffres pour LN24: la chaîne d'info belge monte en puissance

Selon l’étude, LN24 bénéficierait d’une belle notoriété. Un francophone sur deux connaît la chaîne et 20 % du panel interrogé la citent spontanément. Pas moins de 7 téléspectateurs sur 10 recommandent la chaîne à leur entourage. LN24 touche également le jeune public. 1/3 de son public aurait moins de 54 ans.

Avec la RTBF, la chaîne d’info est la plus appréciée pour l’actualité politique, économique, internationale ainsi que pour les débats. 67 % des personnes interrogées sont satisfaites ou très satisfaites de “la profondeur de son information”, “ses débats”, “sa crédibilité”, et la “diversité des sujets” qu’elle traite.

LN24 a été autant regardée que France 3 ces dernières semaines avec 25 % du public belge francophone ces 3 derniers mois, juste devant LCI qui a rassemblé 12 % du public belge francophone. Le public de LN24 regarde autant la chaîne d’info que France 3. À savoir 16 % tous les jours et 12 % une fois par semaine au moins.

Emmanuel Tourpe, directeur de LN24, réagit à cette belle évolution. “LN24 s’impose désormais dans le paysage audiovisuel belge comme un acteur important. Son audience grandit de semaine en semaine et son image est particulièrement positive auprès du public, déclare-t-il. C’est un succès indéniable qui récompense les efforts de nos jeunes talents en termes d’agilité, de légitimité et de travail acharné pour contrer les fake-news, l’infobésité, et l’absence de débats sur les réseaux sociaux.”

Selon lui, “LN24 est devenue une “référence incontournable” dans le paysage audiovisuel belge. “La force du groupe IPM (La Libre Belgique, La DH, L’Avenir, Paris Match…) auquel appartient LN24 depuis un an n’y est pas étrangère. Mais ce n’est qu’un début : la chaîne monte chaque jour en puissance en forte synergie avec LN Radio et avec la presse du groupe IPM. Nous inventons ensemble un modèle nouveau de médias d’information intégrés, qui plaît de toute évidence.”