”Le triomphe des Belges”, “Que la vie est Belge” : la presse française s’agenouille face à la suprématie belge lors des Victoires de la musique

C’est ensuite au tour de Stromae de retrouver les louanges, lui qui “a réussi son retour après un douloureux burn-out”. Pour le quotidien français, notre Maestro national est bien de retour sur le devant de la scène. “Qu’on ne s’étonne pas de le retrouver une nouvelle fois au palmarès en 2024”, lance Sud Ouest.

Le clin d’œil fait par ce dernier à Pierre De Maere n’est également pas passé inaperçu pour le quotidien français. “Tiens, un compatriote”, a lâché Stromae en ouvrant l’enveloppe contenant le nom de la Révélation masculine : Pierre de Maere, auteur — interprète de “Demain j’épouserai un ange”.

Pour le quotidien Le Monde, cette soirée des Victoires de la musique se résume au “Triomphe des Belges”. Si les trois récompenses du rappeur caennais Orelsan sont bien mises en avant, les titres remportés par nos trois artistes belges sont tout autant valorisés. Le Monde met en exergue la force musicale actuelle de notre pays qui a des artistes habitués aux récompenses ces dernières années (Angèle et Stromae) mais la relève est (déjà) là avec Pierre De Maere.

Pour le Huffington Post, c’est le retour de Stromae qui aura “sans grand surprise marqué les esprits” avec ses quatre nominations et sa prestation en direct “qui en aura ému plus d’un”. Angèle est quant à elle déjà considérée comme “une habituée” de cette prestigieuse soirée. Le Huffington Post souligne toutefois que le titre d’Artiste féminine de l’année est bien une consécration pour Angèle qui allait fêter ce titre en allant “boire des bières”, de quoi Belgiciser encore un peu plus cette soirée.

Pierre De Maere est considéré comme LA nouvelle tête de la chanson française par le site internet qui n’a pas manqué de revenir en partie sur son parcours, lui qui a été connu grâce au réseau social TikTok.