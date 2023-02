Triomphe belge aux “Victoires de la musique” : Stromae, Angèle et Pierre de Maere plébiscités

Mais le grand gagnant de la soirée reste Orelsan qui a dominé la soirée, avec son album Civilisation. Le rappeur rafle trois prix, à savoir la meilleure création audiovisuelle, de la chanson originale et du concert de l’année. Il en a profité pour détrôner Johnny Hallyday, le monstre sacré.

Tout de bleu vêtue, Angèle a fait vibrer le public avant de remporter la victoire de l’album le plus streamé. Un prix qui lui a été remis par son amie Pomme. Dans la foulée, elle a aussi et surtout obtenu, le prix de l’artiste féminine de l’année. “J’en ai rêvé de ce prix. Ce qui est important est de célébrer la musique et Pomme et Izia. Les femmes doivent rayonner et s’exprimer dans la musique. Merci à mon équipe et au public. Je vais aller boire des bières maintenant”, déclare-t-elle trophée en main.

De son côté, Mentissa n’a pas décroché le titre d’espoir féminin. L’ancienne finaliste de The Voice, la plus belle voix s’est vue coiffée au poteau par November Ultra.

”Merci de privilégier la musique à Tik Tok”

Après un discours des intermittents du spectacle, c’est Stromae qui a remis le prix de la révélation masculine. “C’est mon compatriote Pierre De Maere”, lance l’artiste bruxellois avec fierté.

L’interprète d’Un jour de la marierai un ange a déclaré : “Je suis touché et ravi. Je remercie mon frère Xavier. C’est mon psychologue, mon coach. Sans lui, je ne suis rien. Moi je suis un branleur. Merci à tous. Merci de privilégier la musique à TikTok. Merci à tous et à mon public.”

La remise de l’album de l’année a conclu la soirée musicale. Et, encore une fois, la Belgique a frappé fort. La récompense la plus convoitée a été décrochée par Stromae qui, comme Angèle, rentrera à la maison avec deux trophées en forme de “V”.