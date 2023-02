Déjà un gros coup dur pour “Koh-Lanta : Le Feu Sacré”: TF1 enregistre la pire audience de son histoire pour le lancement d'une saison

Après un an d’absence, Koh-Lanta faisait son grand retour sur TF1, ce mardi soir. Et visiblement, l’attente plus longue – habituellement, le divertissement est diffusé deux fois par an – n’a pas fédéré davantage de téléspectateurs sur le petit écran. Si la chaîne française se félicite en parlant d’un “excellent” lancement pour Koh-Lanta : Le Feu Sacré, force est de constater que les chiffres ne sont pas au beau fixe.