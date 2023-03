Le grand retour de "Mariés au premier regard", avec Alexandre Destro comme nouvel expert: "J'ai eu une discussion très franche avec la production"

Au niveau des experts, ça se bouscule un peu avec le départ de Jean-Luc Beaumont, psychologue phare de l’émission depuis quatre ans. Celui-ci a préféré se retirer pour se concentrer sur SayLove, sa nouvelle application de rencontre. À sa place, aux côtés de Catherine Solano, Céline Delfosse et Audrey Van Ouystel, les téléspectateurs découvriront Alexandre Destro, un psychologue du comportement et de la communication. Nous lui avons posé cinq questions afin de le connaître davantage. Entretien.

À lire aussi

Comment êtes-vous arrivé à Mariés au premier regard ?

”Pendant longtemps, j’ai donné cours à l’IHECS. Et d’anciennes étudiantes m’ont fait savoir que la production de "Mariés au premier regard" cherchait un nouvel expert. Donc, j’ai posé ma candidature.”

Mariés au premier regard est une émission dont le concept est assez critiqué. Avez-vous hésité avant de vous lancer ?

”J’y ai réfléchi à trois fois avant de poser ma candidature parce que je sais que l’émission n’est pas appréciée par tout le monde et parce que j’avais peur qu’elle fasse du mal à mon activité. J’ai eu une discussion très franche avec la production. Je voulais être sûr que le traitement des participants était correct. Je ne voulais que ce soit qu’une émission de téléréalité. La production m’a finalement rassuré sur le grand respect des candidats.”

Connaissiez-vous les autres experts de Mariés au premier regard ?

”Pas directement. Céline Delfosse qui a fait ses études à Louvain-la-Neuve comme moi mais nous n’avions jamais travaillé ensemble jusqu’ici. Au final, le tournage s’est très bien déroulé. J’ai rejoint une équipe très sympathique. Je n’ai pas d’objection à refaire une autre saison.”

C’est votre première fois dans une émission de télévision ?

”J’ai déjà pu intervenir dans de nombreuses émissions comme Sans chichis, par exemple. Je n’étais donc pas mal à l’aise devant les caméras. Mais, ça restait un challenge.”

Qu’allez-vous étudier chez les candidats présents dans l’émission ?

”Je vais m’intéresser à la communication verbale et non-verbale. Je vais analyser le comportement des participants. Le physique est la première chose qu’on analyse. Il n’y a pas que l’apparence, il y a aussi l’attitude qu’on va avoir. Mon rôle sera, dans un premier temps, d’améliorer la méthodologie de sélection en apportant un plus sur le non-verbal. Certains répondent à un questionnaire en essayant de se montrer sur leur meilleur jour. Ils en font un peu trop et après, ce n’est plus la même chose. Leur vraie personnalité se révèle. On voit à ce moment-là qu’ils n’ont pas été sincères en répondant aux questions. Je vais également coacher les participants en les informant sur les attitudes qui peuvent induire en erreur. L’idée n’est pas de les changer mais de leur faire prendre conscience de ce que dégage leur comportement. On peut améliorer le comportement d’une personne mais pas la changer.”