”J’ai tout de suite ressenti ce rejet” : L’histoire d’Albane émeut Philippe Etchebest lors du défi face aux MOF dans "Top Chef"

Pendant la soirée, les candidats se sont mesurés aux MOF sur 4 défis techniques. Pour chacun d’entre eux, la brigade choisira le candidat qui affrontera le col bleu-blanc-rouge. Le candidat qui se démarque parmi les autres candidats gagne un certain nombre de points. . Si, en plus, il réussit à battre le MOF, ses points seront doublés. La brigade qui a gagné le plus de points évite l’épreuve éliminatoire et se qualifie directement pour la sixième semaine.

Le premier défi n’est autre que la crème hollandaise, un grand classique de la cuisine française à réaliser en seulement 20 minutes. Derrière les fourneaux, Albane, Jean et Jérémy, représentant respectivement les brigades bleue, violette et orange, affrontent Eric Trochon, MOF 2011. “Ils sont bien entraînés les petits jeunes […] J’espère secrètement que je vais les battre”, confie ce dernier à la caméra.

L’attitude un peu trop nonchalante de Jérémy inquiète sa brigade. “Qu’est-ce qu’il fout ? Il est en train de me stresser là !”, lance Glenn Viel qui le suit sur le petit écran se trouvant dans les coulisses. Finalement, le candidat orange passe à côté de sa sauce hollandaise. Celle-ci ne convainc pas les trois Meilleurs Ouvriers de France invités à goûter et à juger les préparations des candidats. Le travail de Jean est, au contraire, salué par le jury. Le membre de la brigade violette arrive même à s’imposer face à Eric Trochon.

Le deuxième défi porte sur la panure à l’anglaise. Un challenge relevé par Mathieu qui a battu le MOF Emmanuel Renaut. “Je dédie cette victoire à mon équipe, à mon chef et à Jacques (son frère, NdlR.) évidemment. Je me suis battu pour lui”, déclare Mathieu.

Une omelette “palace”, à savoir sans pli et sans coloration, est demandée à l’issue du troisième défi. Cette fois-ci, c’est César qui se démarque mais, malheureusement, le candidat marseillais résidant en Belgique n' pas réussi à battre le MOF Guillaume Royer.

Enfin, en guise de quatrième défi, Alexandre, Léon, Hugo ont dû se mesurer à Christophe Raoux sur la crêpe soufflée, thème de la finale du concours du Meilleur Ouvrier de France en 2015. Malgré sa victoire face aux autres candidats, Hugo n’arrive pas à battre le col bleu-blanc-rouge et n’arrive donc pas à qualifier son équipe pour la semaine prochaine. C’est la brigade orange, portée par Glenn Viel, qui a ce privilège.

”Parfois, j’ai besoin d’exploser”

Paul Pairet choisit d’envoyer Victor et Léo en épreuve éliminatoire. De son côté, Philippe Etchebest, qui ne doit désigner qu’un membre de son équipe, envoie Albane au casse-pipe. En entendant son nom, la jeune femme fond en larmes. “Je suis un peu comme une cocotte-minute. Parfois, j’ai un trop-plein d’émotions et j’ai besoin d’exploser”, dit-elle face à la caméra avant d’ajouter : “J’ai eu pas mal de soucis chez moi quand j’étais plus jeune. Je n’avais pas la sensation d’avoir ma place au sein de ma famille, ce qui m’a amenée à devoir partir en famille d’accueil. C’était dur parce que je me suis dit : “Bah mince, personne peut me garder”.”

La candidate se confie ensuite à Philippe Etchebest. “Quand vous m’avez envoyée en épreuve éliminatoire, même si je sais que ce n’était pas méchant, j’ai tout de suite ressenti ce rejet, dit-elle. Aujourd’hui, il faut que je montre qu’on ne me rejette plus et que je suis utile et plus cette personne à rejeter.”

Touché par les mots d’Albane, le chef de la brigade bleue lui fait un câlin et la rassure. “Ne va pas du tout penser ça de moi”, dit-il. Les mots et le geste d’affection de Philippe Etchebest ont permis à Albane de reprendre du poil de la bête pour l’épreuve éliminatoire qui l’attendait, à savoir la cuisson en croûte de feuilletage. “Je me sens requinquée, reboostée”, lance-t-elle. “Je vais repartir deux fois plus forte qu’au début.”

”J’active le mode taureau”

Les quatre MOF qui ont jugé les différentes préparations ont finalement décidé d’éliminer celle de Victor. Le candidat découvre donc la partie secrète de cette saison : la brigade cachée. Face à Danny, invaincu jusqu’à présent, Victor va devoir réaliser un trompe-l’œil sucré. Bien qu’elle ait bien été réalisée, sa cabosse n’a malheureusement pas fait le poids face au très surprenant savon en île flottante de Danny qui dit avoir “activé le mode taureau”. “Ça devient de plus en plus difficile”, conclut celui qui garde ses manchettes rouges. “Je continue mon parcours dans l’ombre. Je suis le taureau. Qui viendra me battre ?”