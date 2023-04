”Mask Singer” : les énormes cachets des enquêteurs dévoilés

À partir de ce vendredi, l’enquête est réouverte sur TF1. Mask Singer, divertissement phare de la chaîne, revient pour une cinquième saison avec de nouvelles personnalités – dont trois stars internationales – à démasquer sous de tout nouveaux costumes et avec un jury où Kev Adams et Jeff Panacloc ont été rejoints par Elodie Frégé et Michèle Bernier.