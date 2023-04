”Johnny était furieux !”: Ce moment où un froid glacial s’est installé entre l’idole des jeunes et Florent Pagny

Diffusé ce mardi soir sur Tipik, le documentaire Florent Pagny, un homme libre revient sur le parcours de l’interprète de Savoir aimer, un homme qui rêvait de cinéma et qui, parti de rien, s’est retrouvé au sommet des charts avec des tubes tels que N’importe quoi, Un jour, une femme, Savoir aimer ou encore Ma Liberté de penser, mais a également partagé la scène des plus grands comme Johnny Hallyday, un artiste dont il a longtemps rêvé d’obtenir la reconnaissance.

Fin des années 90, alors que la machine Pagny a redémarré, l’idole des jeunes l’invite à le rejoindre régulièrement sur scène. Notamment, en 1998, au Stade de France où les deux hommes partagent Le Pénitencier. “On rigolait avec la maison de disques parce qu’à chaque fois qu’ils étaient ensemble, c’était un duel. Ils étaient deux bêtes de scènes, se rappelle Azucena. Johnny avait beaucoup de plaisir à chanter avec Florent parce qu’il lui tenait tête. Ensemble, ils faisaient des battles. Johnny ne le faisait pas avec tout le monde. Il savait avec qui il pouvait batailler. Avec Florent, c’était l’une de ses battles préférées. Et pour Florent aussi.”

L’artiste argentine se souvient également d’un autre moment partagé par les deux hommes qui a, lui, bien failli dégénéré. Johnny avait invité Florent Pagny à le rejoindre sur scène pour son concert des 60 ans au Parc des Princes. Dans le public qui ne compte pas moins de 50.000 personnes, ce dernier attendait d’être escorté par l’équipe du concert pour se rendre en backstage juste avant son intervention sur scène. Mais lors du trajet, les hommes qui récupèrent Florent Pagny se perdent dans les couloirs. “Tu me fais un peu peur parce que tu ne connais pas trop le chemin”, lance alors le chanteur stressé au membre de l’équipe.

La chanson qu’ils devaient partager démarre alors vient à peine d’arriver en backstage. “Moi, je n’y vais pas. Je n’ai même pas mes ears (oreillettes, NdlR.)” dit-il avant de courir en direction de la scène. “Bande de blaireaux ! Comment vous m’amenez comme ça à cette heure-là ?”, lance Florent Pagny énervé. Le chanteur monte sur scène mais n’a pas eu le temps de s’équiper. Il se retrouve alors en décalage d’une croche avec la musique. “Ça ne lui arrive pas souvent de ne pas être à 200 %, explique le compositeur Yvan Cassar alors aux arrangements et à la direction musicale du concert. Ça lui a servi de leçon. Je me souviens encore de sa tête quand il est sorti de scène…”

Le soir même, alors que Florent Pagny s’apprête à dîner avec le taulier et son équipe, Johnny Hallyday arrive en colère et installe une ambiance glaciale. “Johnny est furieux, se souvient Azucena. Il arrive au dîner, il regarde Florent et il dit : “Tu es arrivé en retard et tu as chanté à côté.” Là, Florent, furieux doublement, dit : “on s’arrache !”” A deux heures du matin, Laeticia Hallyday, qui avait entretemps appris ce qu’il s’était réellement passé dans les coulisses, a invité Florent Pagny à rejoindre à nouveau Johnny Hallyday sur scène le lendemain. Et, c’est à ce moment que les hommes se sont réconciliés.