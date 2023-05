”J’ai été blessé dans mon amour-propre” : Esteban réagit aux critiques de Clémence suite aux destins liés

Quelques heures plus tôt, cette dernière n’avait pas caché son mécontentement quant au fait de faire équipe avec Esteban et d’avoir son destin lié au sien. Notamment lorsque l’aventurier n’avait pas réussi à avaler ce qui se trouvait dans son assiette lors de l’épreuve de la dégustation. “Les destins liés, c’est la merde. Je sais que je suis dans la merde déjà en étant avec Esteban. J’ai envie d’aller sur la plage et de hurler fort. Je sens que j’ai un nœud dans la gorge”, déclarait-elle, furieuse, à Frédéric et Tania. “J’en ai marre de me taper à chaque fois les boulets.” Selon elle, Esteban est “incapable de se transcender” dans les épreuves “qu’elles soient physiques, logiques ou mentales.”

Des critiques auxquelles Esteban a réagi dans nos colonnes. “J’ai clairement été surpris de la voir dire tout ça à l’écran. Elle a été assez brute de décoffrage. Ça m’a touché et blessé dans mon amour-propre, confie-t-il. Je me doutais bien que je n’étais pas son premier choix. J’étais au bout de mes forces, j’étais dans le dur. Mais je restais un battant.”

Clémence vous reproche notamment de ne pas avoir réussi à manger ce qui se trouvait dans votre assiette lors de l’épreuve de la dégustation. Vous comprenez sa réaction ?

”C’est facile de parler sur mon dos mais il faut être présent pour le vivre. Dans un binôme, on est deux et Clémence n’a pas été des plus performantes non plus lors de l’épreuve de la dégustation. Deux personnes avaient fini avant elle. Elle a donc pris du retard. Quand Nicolas a gagné, il restait dans mon assiette ce qu’il restait dans celle des autres. Donc, si on n’a pas gagné cette épreuve, elle ne peut s’en vouloir qu’à elle-même.”

Avez-vous gardé contact avec Clémence depuis Koh-Lanta?

"J'ai gardé contact avec la plupart des aventuriers mais elle ne fait pas partie de ces personnes-là. Je n'ai plus de nouvelles."

Selon plusieurs de vos camarades, et notamment Clémence, vous n’étiez pas à 100 % sur les épreuves. Est-ce la vérité ?

”Non, j’étais à fond sur toutes les épreuves. Mais quand on ne mange pas à sa faim et qu’on dort très mal et avec des vêtements mouillés, on n’est pas toujours au meilleur de sa forme. Je n’ai réussi à faire ma première grande commission qu’au bout de 28 jours, vous vous rendez compte ? C’est dire à quel point ce jeu est difficile. Koh-Lanta, ce n’est pas une kermesse, c’est l’enfer sur terre ! Mais je suis content d’y avoir participé.”

Au conseil, vous vous doutiez qu’une large partie des autres aventuriers allait voter contre vous ?

”Non, justement. Avant d’arriver au conseil, j’étais plutôt confiant. Clémence m’avait dit qu’une alliance avait été créée pour faire tomber Nicolas et Julie. Mais, au final, il y a eu un rebondissement propre à Koh-Lanta (Nicolas a trouvé une arme stratégique qui lui a permis d’avoir un double vote, NdlR.). J’ai été surpris mais ça fait partie du jeu et je suis fair-play.”

Dans les extraits du prochain épisode, on vous voit partager un duel avec Clémence dans le but de réintégrer l’aventure. Vous attendiez-vous à un tel retournement de situation ?

”Quand j’ai été éliminé, j’étais très fatigué. Je ne m’étais jamais senti de la sorte auparavant. Mais, quand j’ai vu une seconde chance s’offrir à moi, j’ai tenté de la saisir, forcément. J’ai promis de me battre jusqu’au bout pour mes enfants. Et si la chance n’est pas de mon côté, tant pis, au moins, j’aurais essayé. On m’a tendu une perche, je l’ai saisie.”

Vous voyez-vous réintégrer l’aventure aux côtés d’aventuriers qui ont voté contre vous ?

”Je ne leur en veux pas d’avoir voté contre moi. Il ne faut pas oublier que Koh-Lanta est un jeu et que dans un jeu, tous les coups sont permis, même les coups bas. S’il faut trahir pour sortir du guêpier, on le fait. Mais ce ne sont pas forcément ceux qui trahissent qui vont loin dans le jeu.”

Dans l’épisode de cette semaine, on vous voit le visage étrangement gonflé. Que s’est-il passé ?

”Je me suis réveillé un matin et j’ai compris dans le regard des autres aventuriers que quelque chose n’allait pas chez moi. Mes yeux étaient très gonflés mais je ne ressentais pas de douleur particulière. J’ai appelé le docteur mais il m’a dit que ça allait passer tout seul sans me donner la cause de ces gonflements. Soit j’ai fait une allergie à ce que j’ai mangé, soit j’ai été piqué par un moustique. Je n’ai jamais eu le fin mot de l’histoire.”