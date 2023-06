Alex Vizorek va co-présenter une émission avec Claire Chazal: "Je ne serai pas là pour faire des blagues débiles"

Contacté par nos soins, Alex Vizorek avoue “ne pas avoir réfléchi très longtemps” avant d’accepter de partager le micro avec la journaliste qu’il idolâtre depuis toujours et avec qui il a noué des liens au fur et à mesure des années. “J’ai été plusieurs fois invité dans ses émissions et à chaque fois, elle savait de quoi elle parlait puisqu’elle est venue voir mes deux spectacles. C’est une grande professionnelle. À l’inverse, elle est également venue sur France Inter. On était également monté sur scène ensemble pour faire des lectures en alternance de journaux intimes”, explique-t-il avant d’ajouter que “Claire Chazal est une personne très rigolote, bien plus rigolote qu’on pourrait le penser, et qui a le plus beau rire de la télévision française”.

Pour l’heure, seule la bande-annonce de l’émission est en boîte. Le tournage de l’émission se déroulera, lui, le 14 juin prochain en compagnie d’invités de taille tels que Véronique Sanson, Sophie Marceau, Yves Duteil, Linda Lemay ou encore Etienne Daho.

”Je ne suis pas là pour faire des blagues débiles”

Comment Claire Chazal et Alex Vizorek vont-ils se répartir les rôles lors de cette soirée spéciale ? “On m’a proposé de co-animer à titre absolument exceptionnel. Claire Chazal est la seule animatrice du Grand Échiquier. Moi, je suis un peu le numéro 2, la personne qui met un peu d’ambiance et de décalage”, explique l’humoriste qui précise que son “but n’est pas d’exploser le programme” mais “d’y mettre un peu d’humeur”. “Le Grand Échiquier est une émission classe où on retrouve des artistes populaires mais également des cantatrices, des orchestres ou encore des danseurs étoiles. En fait, c’est Champs-Élysées pour les intellos. Je ne suis donc pas là pour faire des blagues débiles comme je pourrais le faire dans les émissions d’Arthur par exemple.”

Si Alex Vizorek est de plus en plus demandé à l’animation d’émissions françaises, l’homme précise qu’il ne délaissera pas son métier d’humoriste pour autant. “Les deux sont conciliables. C’est comme un chanteur qui serait également acteur. Je n’accepte de présenter une émission que si ça m’amuse. Mon vrai métier reste la scène.”