"Contre Nicolas, j’avais zéro chance!": Frédéric revient sur sa trahison dans "Koh-Lanta" à l’issue des poteaux

Gagnant des poteaux, Frédéric a joué la carte de la stratégie jusqu’au bout, allant même jusqu’à revenir sur sa promesse de sauver Nicolas lors des poteaux. En choisissant Tania, le commercial a réussi à s’attirer les faveurs du jury final et a rassemblé la majorité des votes, 7 pour lui, 2 pour Tania. Il succède alors à François et Bastien, les co-vainqueurs de la saison précédente.

Interviewé par Télé Loisirs, Frederic explique qu’il s’attendait à cette victoire mais qu’il n’était pas certain des votes de ses camarades. "Je pensais que ça allait être plus serré. J'étais sûr de trois votes, ceux de Gilles, Quentin et Nicolas. Je savais que Julie et Esteban avaient voté pour Tania, mais le reste c'était une zone de flou", explique l’aventurier avant de revenir sur les raisons de sa trahison envers Nicolas. Un choix qu’il a fait lorsque il était sur les poteaux. "En fait, je fais cette promesse à Nicolas lors de l'élimination de Quentin. On était encore deux de notre alliance initiale. Donc c'était évident de le choisir. Mais une fois sur les poteaux, j'avais le pressentiment que j'allais gagner l'épreuve. Je me suis alors demandé si Nicolas était le meilleur choix pour gagner Koh-Lanta. Contre lui, j'avais zéro chance ! Il pêchait, nous apportait de la nourriture, il était bon sur les épreuves, socialement tout se passait bien... Surtout que je m'exposais davantage lors des stratégies. Donc j'aurais recueilli zéro vote ! Affronter Nicolas, c'était lui offrir la victoire. C'était respecter ma parole et perdre... ou la trahir et espérer gagner. "

Malgré tout, l’entente entre les deux hommes est restée cordiale. "On en a parlé dès la sortie du jeu, juste après le conseil final. Je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas de rancoeur. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci et il m'a confié avoir voté pour moi. Après, Nicolas reste un compétiteur. Donc c'est normal que ça lui reste dans un coin de la tête..."