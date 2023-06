"Koh-Lanta: Le Feu Sacré": quel score d’audience pour cette saison?

Ces péripéties ont visiblement tenu le public en haleine puisque pas moins de 3,7 millions de Français ont suivi la première partie de la finale sur TF1 et 3,09 millions ont suivi la seconde. Un score plus bas que Tandem, série dont la saison se clôturait sur France 3. Mais, plus haut que la finale de la saison précédente ayant sacré Bastien et François. Celle-ci avait rassemblé 3.17 millions de téléspectateurs en première partie et 2,71 millions lors de la deuxième partie.

Une bonne nouvelle quand on sait que Koh-Lanta: Le Feu Sacré a eu du mal à trouver ses marques en février dernier avec le plus mauvais lancement de l’émission toutes saisons confondues.