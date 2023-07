Candidats belges, nouveautés, départ de Marie Portolano: tout ce qu’il faut savoir sur la 12e saison du "Meilleur Pâtissier"

On s’en doute, cette nouvelle saison comprendra plusieurs nouveautés et cela lors de chacune des épreuves emblématiques de l’émission. Pour le défi de Cyril Lignac, la production entend "revenir aux fondamentaux et à la gourmandise" en revisitant les pâtisseries préférées des Français comme les macarons, les crêpes, la crème brûlée, le coulant au chocolat ou encore le tiramisu. L’épreuve technique de Mercotte a, elle, été corsée avec différents défis à relever. "Croyez-moi, vous allez déguster!", lance la blogueuse culinaire aux candidats de cette saison dans un extrait visionné par la presse. Ces derniers devront réussir à faire des gâteaux à l’aide d’objets du quotidien comme une perceuse, par exemple. L’épreuve créative sera, de son côté, rythmée par la présence de professionnels de la pâtisserie (aux habitués comme Pierre Hermé et Christophe Michalak s’ajouteront Bastien Blanc Tailleur ou encore Jade Genin) mais également de nouveaux thèmes tels que "Réaliser votre animal de compagnie en gâteau".

À l’image de Cyril Lignac la saison dernière, Mercotte donnera une master-class autour des macarons, sa spécialité, à l’ensemble des candidats. Pour la première fois en 12 saisons, la tente du Meilleur Pâtissier voyagera pour poser ses valises à Disneyland Paris et plus précisément dans l’auberge de Cendrillon. Une épreuve jugée plutôt "complexe et stressante" par Cyril Lignac et, pour cause, les pâtissiers amateurs ont rapidement dû se familiariser avec les lieux et donner le meilleur d’eux-mêmes dans une cuisine qu’ils ne connaissaient pas. La finale, elle, ne sera plus répartie en trois épreuves mais en deux épreuves dont l’une d’entre elles durera 8 heures et se déroulera en présence d’environ 150 personnes.

Intégrée à l’émission lors de la saison dernière, la cuisine secrète fera son retour avec le Meilleur Ouvrier de France Christophe Renou mais également avec Mercotte. Et cela, dans la plus grande des discrétions puisque Marie Portolano et Cyril Lignac ne découvriront l’existence de cette compétition parallèle qu’une fois que le vainqueur de la cuisine secrète aura réintégré le vrai concours.

Deux Belges au casting

Mélanie, Alexandre, Valériane et on en passe, les candidats belges ayant marqué le Meilleur Pâtissier sont nombreux. Cette année, ils seront deux à défendre nos couleurs. "On adore la Belgique. Les Belges sont toujours très sympas, ont beaucoup d’humour et ont toujours bon niveau", explique Cyril Lignac qui a d’ailleurs appris de nouvelles expressions bien de chez nous. "J’ai entendu dire: 'Le gâteau s’occupe de cuire'. Il n’y a que les Belges pour dire ça!", s’étonne le chef pâtissier.

La dernière saison de Marie Portolano: sui pour la remplacer?

Seul élément qui ne change pas : le trio à la présentation composé de Cyril Lignac, Mercotte et Marie Portolano, qui a tourné sa dernière saison avant de reprendre la place de Julia Vignali à la co-présentation de Télématin à la rentrée. "On a appris son départ qu’à la fin, explique Cyril Lignac. Forcément, on était très déçu parce qu’on adore Marie et que ça se passait super bien. […] C’est une fille qui est géniale, drôle, pétillante, qui a de l’esprit, qui a de l’humour. Elle faisait du bien au programme. Elle apportait sa touche de folie, sa bienveillance. Ça nous a donc fait quelque chose quand on a appris qu’elle quittait le programme."

La production précise d’ailleurs ne pas avoir réduit le temps d’antenne de Marie Portolano. "Nous n’avons pas coupé la moindre chose de Marie", déclare Jérémie Atlan. "Marie a fait son travail. Elle fait partie de l’aventure. Il n’y a aucune raison pour qu’on lui enlève le rôle qu’elle a", ajoute Cyril Lignac.

La recherche du remplaçant ou de la remplaçante de Marie Portolano ne serait pas encore un sujet à l’ordre du jour, confie Cyril Lignac. "On va déjà diffuser cette émission et puis on verra après, explique le chef pâtissier. On a encore le temps pour ça quand même… On ne s’est pas posé la question pour être vraiment honnête."