La fille de Christophe Dechavanne rejoint “Touche pas à mon poste” et son père répond à la polémique

Une bonne nouvelle pioche pour le talk-show de C8 qui démarrera sa quinzième me saison avec d’autres personnalités surprenantes telles qu’Evelyne Thomas, Alex Goude, Ségolène Royal, Jacques Cardoze et Pascale de la Tour du Pin.

L'arrivée de Ninon Dechavanne a toutefois fait réagir les téléspectateurs et internautes comme Sophie. "Laisser sa fille dans une émission où l’animateur ne respecte personne et surtout pas les femmes c’est stupide ! Elle va finir une carrière rapidement ! Quand on a été un grand animateur, on essaie de faire en sorte que ses enfants aient de bonnes valeurs sur leurs choix de carrière" Le père de Ninon a donc décidé de réagir. "Chère Sophie, à 25 ans, ma fille Ninon gère sa vie sans moi, comme une grande et comme elle l’entend. Souhaitons-lui le meilleur", répond ainsi Christophe Dechavanne.