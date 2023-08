Le grand retour d’Enora Malagré (ex-TPMP) à la télévision… et avec une Miss France

Une émission qui ne lui est pas inconnue… Enora Malagré était déjà intervenue au printemps dernier dans un numéro consacré à l’endométriose, une maladie gynécologique inflammatoire dont elle souffre. “La maladie m’a quand même enlevé beaucoup de choses, avait-elle confié à Marina Carrère d’Encausse. Elle m’a enlevé une partie de ma joie. Elle m’a enlevé ma maternité. Elle m’a aussi enlevé quelques compagnons, qui n’étaient probablement pas les bons. Et là, j’en ai un qui résiste”.

La présentatrice du programme de France 5 (en alternance avec Jimmy Mohamed) est d’ailleurs ravie de cette nouvelle recrue. “C’est une femme très engagée dans des causes féminines, confirme Marina Carrère d’Encausse à Télé 7 Jours. Elle s’est souvent fâchée, à bon escient, et veut faire bouger les choses. On est très content qu’elle nous rejoigne”.

Le magazine français révèle également que Miss France 2013, alias Marine Lorphelin mais aussi l’animatrice et entraîneur sportif Véronique de Villèle ou encore Lucie Carrasco, atteinte d’une maladie génétique (déjà aperçue en voyage avec Jérémy Michalak sur France 5), feront aussi partie de l’émission comme chroniqueuses. Bref, un véritable girls band pour ce Magazine de la Santé.