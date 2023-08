Julien Lapraille quitte RTL-TVi pour la RTBF

Et selon nos informations exclusives, Julien Lapraille, qui officiait dans "La Grande Balade" de RTL ou via ses capsules "Les Bons Vivants" en radio va débarquer à la rentrée sur la RTBF en télé et en radio. Si on ne connaît par encore à quelle sauce le candidat de Top Chef sera mangé sur la RTBF, voilà un nouveau transfuge mercato télé/radio en cette période estivale. L’un des plus marquant de cet été restera le retour de Tatiana Silva (Miss météo de TF1 et présentatrice du magazine "Exclusif" sur RTL-TVi) dans une émission sur l’écologie, aussi pour le service public belge.